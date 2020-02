L’incubo Coronavirus sta sconvolgendo l’Italia intera, ogni giorno si registrano nuovi contagi che non fanno altro che aumentare la preoccupazione tra i cittadini.

Sono molte le misure precauzionali che il Governo e molte aziende stanno assumendo per evitare il propagarsi del virus, tra queste anche la Ferrari ha deciso di adottare alcune soluzioni per evitare situazioni spiacevoli. La scuderia di Maranello ha chiuso l’accesso al Museo, annullando le visite guidate in fabbrica e bloccando quasi del tutto gli spostamenti e i viaggi fuori sede. Contromisure importanti per combattere l’incubo Coronavirus, diventato in poco tempo il nemico numero 1 dell’intero Paese.

