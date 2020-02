Il caso di Coronavirus registrato ieri in Toscana ha coinvolto un calciatore professionista, tesserato per la società Pianese che milita in Serie C.

Un duro colpo per il club, che nella serata di ieri ha voluto tranquillizzare tutti sulle condizioni dei propri tesserati, diramando un comunicato: “rispettando le linee guida del Ministero della Salute sui comportamenti da seguire, pertanto tutti i tesserati della prima squadra coinvolti sono monitorati dallo staff medico bianconero. Al momento, escluso il calciatore contagiato che è ricoverato presso un presidio ospedaliero, tutti i calciatori, tecnici e dirigenti sono in quarantena presso i rispettivi domicili e non manifestano alcun sintomo tipico del Covid-19 (febbre, difficoltà respiratorie e diarrea)“.

Valuta questo articolo