La Cina non prenderà parte al playoff di Coppa Davis che avrebbe dovuto giocare contro la Romania. Le restrizioni cinesi legate ai viaggi, non permetteranno infatti alla spedizione cinese di volare in Romania per la sfida. Il motivo? Ovviamente è il ben noto Coronavirus che sta mettendo in ginocchio la Cina lasciando una scia di morti e contagiati che fa davvero paura. Al momento dunque è impossibile disputare la sfida, la Cina viene retrocessa d’ufficio nel World Group II di Coppa Davis. Per quanto concerne le Olimpiadi di Tokyo 2020 invece per adesso non sembra esserci alcun rischio legato al virus.

