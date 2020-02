La 42ª Coppa Italia di Serie A1 Femminile è dell’Imoco Volley Conegliano. Le Finali di Busto Arsizio, evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport, si concludono con il PalaYamamay ‘sold out’ (oltre 4400 le presenze sugli spalti) e il successo delle pantere, che superano 3-0 la Unet E-Work Busto Arsizio e scrivono per la seconda volta il proprio nome nell’albo d’oro della competizione (dopo il successo a Firenze nel 2017 e le due sconfitte in finale a Bologna e Verona nelle ultime due stagioni).

Dopo la Supercoppa Italiana di novembre e il Mondiale per Club di dicembre, le gialloblù di Daniele Santarelli firmano un meraviglioso tris di trofei e si confermano squadra formidabile: le farfalle di Stefano Lavarini oppongono tutta la resistenza possibile – c’è anche l’esordio di Francesca Piccinini in maglia biancorossa – ma non riescono a contenere la potenza di Paola Egonu (18 punti) e delle altre attaccanti venete, orchestrate magistralmente dall’MVP Joanna Wolosz.

