Due cartellini gialli pesantissimi in ottica ritorno. Il buon primo tempo del Milan nella semifinale d’andata di Coppa Italia è stato macchiato da due ammonizioni che impediranno a due giocatori chiave di essere presenti nella gara di ritorno. Una gomitata in salto di Ibrahimovic a De Ligt e un fallo di irruenza di Theo Hernandez su Dybala, sono costati due cartellini gialli pesanti a due dei leader dell’undici rossonero che, diffidati, salteranno la gara di ritorno in casa della Juventus.

