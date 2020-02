I fantasmi sono tornati, l’Inter ripiomba nella delusione in Coppa Italia, dopo averla assaporata per 45 minuti durante il match con il Milan. L’effetto derby per i nerazzurri è già svanito, il Napoli si prende l’andata della semifinale sbancando San Siro e mettendo una seria ipoteca sul passaggio del turno.

Una partita non propriamente ben giocata da entrambe le squadre, incapaci di fornire un bello spettacolo dopo le fatiche di domenica scorsa. Linee strette e poche verticalizzazioni nel primo tempo, con un Napoli sbarazzino al cospetto di un’Inter opaca. Lautaro e Lukaku non pungono, così è un gioco da ragazzi per Maksimovic e Manolas difendere la porta di Ospina. Il ritmo sale nella ripresa, con Fabian Ruiz che sblocca la partita con uno splendido sinistro a giro che non lascia scampo a Padelli.

Per l’Inter arriva dunque il momento di osare, ma l’ingresso in campo di Sanchez crea solo un po’ di confusione in un attacco sorprendentemente sterile. Gattuso si prende il suo personalissimo derby grazie ad alcuni accorgimenti tattici funzionali alla propria squadra, come per esempio l’inserimento di Allan nella ripresa, fondamentale nel recuperare palloni importanti sulla trequarti difensiva. Una vittoria pesantissima dunque per il Napoli che, lontano dal campionato, torna ad essere quella squadra cinica e sbarazzina di un tempo. Serata amara invece per l’Inter, che dovrà fare molto di più al ritorno per provare a ribaltare il risultato e conquistarsi un posto in finale.

