Le Final 8 di Coppa Italia hanno la prima finalista. In attesa della sfida di questa sera fra Brindisi e Fortitudo Bologna, è Venezia a staccare il primo pass per la finalissima di domani. La formazione allenata da coach De Raffaele ha sconfitto l’Olimpia Milano 67-63. Buona la partenza degli ospiti con un netto 15-22 del primo quarto, al quale però non hanno fatto seguito altri tre quarti di livello. Venezia ha infatti accorciato già a fine primo tempo (29-31), effettuando il sorpasso nel terzo quarto (25-13). L’aver chiuso 13-19 l’ultimo periodi di gioco non è bastato a Rodriguez (15 punti) e compagni per ribaltare la gara. Best scorer della serata Mitchell Watt decisivo con i suoi 16 punti per il successo dei veneti.

