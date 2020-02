Si chiude con un piazzamento da top ten la seconda giornata dell’Italia di short track nella quinta tappa stagionale di Coppa del Mondo di scena a Dresda, in Germania. La Nazionale tricolore degli allenatori Assen Pandov e Ludovic Mathieu ha visto infatti Cynthia Mascitto (Skating Club Courmayeur) chiudere al terzo posto la finale B dei 1000 metri terminando così ottava complessiva sulla distanza, la migliore degli azzurri in gara. L’italocanadese classe ’92 conferma così la competitività sui 1000 metri sulla stessa pista dove lo scorso anno aveva conquistato una medaglia di bronzo. Al maschile buona giornata invece per Yuri Confortola (Carabinieri), sesto in finale B dei 1500 metri e dunque 13° complessivo. Si qualificano invece purtroppo solo per le finali B le staffette tricolori con il quartetto femminile terminato quarto nella semifinale odierna così come quello maschile.

Domani, ultima giornata di gare, in programma le finali dei 500 e della seconda sessione dei 1500 oltre alle finali delle staffette.

Valuta questo articolo