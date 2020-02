Coppa Davis, il CT azzurro Corrado Barazzutti ha fatto le sue scelte in vista dell’incontro del prossimo weekend tra Italia e Corea del Sud. Assenti dal novero dei convocati, come vi avevamo anticipato ieri, sia Sinner che Berrettini, con il giovane altoatesino impegnato sul cemento americano in un Challenger e Matteo ancora alle prese con qualche acciacco fisico che ne sconsiglia l’utilizzo. Dunque ci sarà ancora da aspettare per vedere Sinner in azzurro, un momento che di certo arriverà presto.

I convocati di Barazzutti sono dunque Fognini, Bolelli, Sonego, Travaglia e la sorpresa dell’ultimo periodo, vale a dire Mager, il quale ha giocato un grande torneo di Rio de Janeiro battendo anche Thiem e facendosi notare dagli addetti ai lavori. Nella Corea del Sud assente Chung, i convocati saranno Duckhee Lee (n. 235), Ji Sung Nam (243), Yunseong Chung (334), Min-Kyu Song (982 ATP) e Hong Chung (1323). Sarà uno scontro decisamente alla portata degli azzurri, nonostante l’assenza del numero 8 al mondo Berrettini.

