Trentacinque anni e non sentirli, Cristiano Ronaldo ha spento oggi 35 candeline, festeggiando insieme alla sua famiglia in un ristorante giapponese nel centro di Torino.

Sorrisi, abbracci e baci con una sorpresona finale per l’attaccante della Juventus, rimasto a bocca aperta per la presenza improvvisata dei suoi amici all’esterno del locale. Oltre al gruppo di conoscenti, ad attenderlo c’era anche una macchina tutta per lui, impacchettata con un grande fiocco rosso e regalatagli dalla sua Georgina. Sembrerebbe trattarsi di una Mercedes Brabus Classe G da 600mila euro. Un cadeau davvero speciale per una persona speciale, come sottolineato dalla stessa modella nel post Instagram dedicato alla sua dolce metà: “Auguri all’uomo della mia vita, così potrai trasportare il nostro amore in questo regalo“.

