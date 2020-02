Alessandro Pittin, Samuel Costa e Raffaele Buzzi. Sono loro i tre convocati del direttore tecnico Federico Rigoni in vista dell’appuntamento di Lahti, terz’ultima tappa della Cdm al via il prossimo venerdì 28 febbraio con il consueto Provisional Competition Round. Solo sabato però, si entrerà nel vivo con la Team Sprint (ore 10), seguita dalla Gundersen programmata per la mattinata di domenica alle ore 09,00.

Difficile che non si ripeta il copione visto costantemente in questa stagione con il norvegese Jarl Riiber ampiamente davanti a tutti (è primo nella generale con 479 punti di vantaggio sul compagno di squadra Joergen Graabak), mentre i tre italiani andranno a caccia di punti per entrare tra i migliori venti della Coppa del mondo.

Valuta questo articolo