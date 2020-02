Diciannove giorni dopo l’ultima gara a Seefeld, la Cdm di combinata nordica torna protagonista a Trondheim, in Norvegia, per il quart’ultimo atto della stagione. Si comincerà venerdì con il consueto Provisional Competition Round, antipasto delle due Gundersen che andranno in scena nel weekend. Per la tre giorni il direttore tecnico italiano, Federico Rigoni, ha convocato Samuel Costa ed Alessandro Pittin, quest’ultimo attualmente quarto nella speciale classifica della Cdm dedicata ai migliori fondisti.

Nella generale invece, è saldamente in vetta il norvegese Jarl Magnus Riiber, autore di 11 vittorie in questa stagione e con ben 409 punti di vantaggio sul compagno di squadra Joergen Graabak, suo primo inseguitore. L’appuntamento è per sabato alle ore 09,30 quando i protagonisti saranno chiamati a saltare dal trampolino HS138, poi spazio al fondo dalle ore 16,15. Domenica nuova Gundersen ma con via programmato alle ore 10, mentre la 10 km scatterà alle ore 16,00.