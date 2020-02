Situazione davvero delicata in casa Paris Saint-Germain, alla società infatti non è affatto piaciuto il comportamento dei propri giocatori che, all’indomani del ko di Champions contro il Borussia Dortmund, hanno festeggiato in grande stile i compleanni di Icardi, Cavani e Di Maria.

Secondo quanto riferito dall’Equipe, il ds Leonardo avrebbe affrontato a muso duro la squadra, indicando la porta per tutti coloro che non si sentano coinvolti nel progetto. Un’occasione sfruttata da Neymar per lamentarsi del suo utilizzo dopo l’infortunio e da Navas per esprimere il proprio malcontento, arrivando quasi alle mani con Leonardo. Una situazione difficile da cui il PSG dovrà uscire in fretta, considerando il delicato momento stagionale che vede in pericolo il passaggio ai quarti di Champions.

