10 mesi fa l’annuncio tremendo, “hai il cancro”, da allora una battaglia combattuta con le grinfie e con i denti, con un coraggio immenso, quello di una leonessa. Claudia Lai, moglie di Radja Nainggolan ha deciso di raccontare a cuore aperto questo periodo difficile della sua vita: “amo Roma, mi ha salvato la vita. In primis il dottor Del Vescovo (ex medico sociale del club giallorosso, ndr) che mi ha messo in contatto con il dottor Vincenzi del Campus Biomedico dove ora sono seguita e coccolata“, ha raccontato alla ‘rosea’ alla vigilia della sfida tra Roma e Cagliari.

“Sono stata operata subito senza renderla pubblica e poi ho firmato per tornare a casa dalle mie figlie. Le mogli dei giocatori dell’Inter? Sono rimasta in buoni rapporti con tutti, mi piace farmi voler bene“, ha aggiunto prima di svelare il motivo che l’ha spinta, lo scorso luglio, ad annunciare sui social la sua battaglia: “in un momento così delicato della mia vita mi sono resa conto di non esser stata abbastanza lucida per affrontare il problema. Avevo bisogno di confrontarmi con persone che avessero o stessero passando il mio stesso incubo per capire a cosa stessi andando incontro. Parlarne pubblicamente mi ha dato modo di conoscere virtualmente tante donne con il mio stesso problema, creare delle amicizie dove ci davamo forza l’una con l’altra. A mia volta sono diventata un aiuto per loro“.

“Tutte queste cure mi hanno provocato diversi problemi, come a tutti d’altronde. Cuore, difese immunitarie basse, osteoporosi e altre causate dalla menopausa forzata. Grazie a Dio ho già due splendide bambine, anche perché non potrò più avere figli“, ha aggiunto prima di mandare un messaggio: “io sono stata fortunata, mi sono accorta per tempo, anche se era già al quarto stadio. Noi donne dovremmo amarci di più e farci controllare spesso. A volte basta poco per evitare una tragedia“.

Valuta questo articolo