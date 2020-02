Dopo gli Australian Open, la classifica WTA ha subito un notevole scossone. A provocare il più inatteso cambiamento in Top10 è stata ovviamente la Kenin, vincitrice del torneo di Melbourne in finale contro la Muguruza. La giovane americana ha scalato ben 8 posizioni approdando alla numero 7 del seeding, 6 passi indietro invece per Osaka che difendeva tanti punti acquisiti nella passata edizione. Di seguito la Top10 della classifica WTA.

CLASSIFICA WTA – TOP TEN

1. Barty, Ashleigh (AUS) 0 8.367

2. Halep, Simona (ROU) +1 6.101

3. Pliskova, Karolina (CZE) -1 5.290

4. Svitolina, Elina (UKR) +1 4.775

5. Bencic, Belinda (SUI) +2 4.675

6. Andreescu, Bianca (CAN) 0 4.665

7. Kenin, Sofia (USA) +8 4.495

8. Bertens, Kiki (NED) +2 3.965

9. Williams, Serena (USA) 0 3.915

10. Osaka, Naomi (JPN) -6 3.626

Per quanto concerne le italiane, bel balzo di Elisabetta Cocciaretto che ha scalato ben 22 posizioni approdando alla numero 153 del seeding. Torna in Top100 invece la Giorgi, apparsa in palla nelle ultime settimane che fanno ben sperare per il resto del 2020.

CLASSIFICA WTA – ITALIANE TOP TEN

94 Paolini, Jasmine (ITA) +2 689 punti

100 Giorgi, Camila (ITA) +2 654

148 Gatto-Monticone, Giulia (ITA) +3 406

151 Trevisan, Martina (ITA) +3 394

153 Cocciaretto, Elisabetta (ITA) +22 391

180 Errani, Sara (ITA) +11 321

183 Di Giuseppe, Martina (ITA) +15 315

290 Caregaro, Martina (ITA) +3 190

304 Pieri, Jessica (ITA) +26 174

305 Rubini, Stefania (ITA) +7 173

