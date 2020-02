I due casi di Coronavirus accertati nella carovana dell’UAE Tour hanno costretto gli organizzatori a sospendere le ultime due tappe, mettendo in quarantena tutti i protagonisti della corsa.

Tra questi anche Giovanni Visconti che, sui propri canali social, ha voluto sfogarsi per il disinteresse che l’Italia sta avendo nei confronti di questa situazione: “ITALIA dove sei? Questo è il nostro panorama da ormai 2 giorni, bloccati in hotel ad Abu Dhabi senza notizie certe, solo presunti casi di coronavirus non confermati e silenzio assoluto! Fossimo state squadre di calcio se ne sarebbe certamente parlato in tutti i TG nazionali… Abbiamo la sensazione che nessuno si stia occupando del nostro caso. Ci facciamo lo sgambetto da soli e non siamo neanche in grado di darci una mano, almeno tra connazionali! #siamosolociclisti“.

