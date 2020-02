Comincia con il sorriso la Volta ao Algarve di Vincenzo Nibali, agile e pimpante nella prima tappa della corsa lusitana.

Buoni spunti ed energia da vendere per il corridore siciliano, apparso contento e soddisfatto nella serata di ieri: “avevano attaccato in diversi tra cui Evenepoel, così mi sono inserito. Poi però c’era pianura, falsopiano, e il gruppo si è ricompattato per piombare a velocità folle verso l’arrivo. Le sensazioni? Buone, dai“. Test importante oggi per lo Squalo, che dovrà affrontare la prima salita dell’anno, ovvero l’Alto da Foia (7,5 km con pendenze oltre il 9%): una prova davvero niente male dove Nibali darà sicuramente filo da torcere ad avversari come Evenepoel e Thomas.

Valuta questo articolo