Il debutto di Vincenzo Nibali con la maglia della Trek-Segafredo sta per cominciare, il corridore siciliano esordirà in questo 2020 nella Volta ao Algarve, in programma dal dal 19 al 23 febbraio in Portogallo.

Un appuntamento molto atteso dallo Squalo, come ammesso da lui stesso ai microfoni di Cyclingnews: “sebbene abbia avuto molti debutti stagionali in carriera, farlo con una nuova squadra mi genera un po’ di serena trepidazione. Con il team abbiamo concordato che la Volta ao Algarve arrivasse al momento giusto per iniziare la stagione. Arriva dopo un’importante fase di lavoro, specialmente al Teide, ed è ideale per quelli che, come me, non hanno bisogno di affrettare il debutto. Sarà una lunga stagione e il mio primo grande obiettivo è il Giro d’Italia. Per raggiungere la migliore condizione devo farlo passo dopo passo, con una chiara tabella di marcia e senza stressare troppo il fisico. L’Algarve è un perfetto punto di partenza“.

Il siciliano si è poi soffermato su quelle che saranno le insidie in Portogallo: “le tappe hanno tutto quello di cui ho bisogno per avere un primo feedback: due arrivi in salita, frazioni esigenti e una cronometro. Sarà un interessante test perché è la mia prima volta in questa corsa. Darò il 100% per essere utile alla squadra e ai loro obiettivi. Abbiamo iniziato la stagione alla grande e ora voglio dare il mio contributo”.

