Il week-end si è appena concluso, e con loro la Vuelta San Juan e il Challenge Mallorca. Atleti e staff del team Bardiani CSF Faizanè sono già in viaggio verso nuove destinazioni, nello specifico Valencia e Malesia per gli atleti impegnati nelle gare di Mallorca.

Grazie all’invito ricevuto dagli organizzatori gli atleti impegnati in Argentina alla Vuelta San Juan si trasferiranno in Colombia in vista del Tour of Colombia al via la prossima settimana.

VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA

Gli atleti della Bardiani CSF Faizanè sono già pronti a fronteggiare i prossimi appuntamenti al via questa settimana. Parte del team continuerà l’avventura in Spagna, nello specifico dal 5 al 9 febbraio con la Volta a la Comunitat Valenciana. Saranno 6 gli atleti pronti a competere nelle 5 tappe disegnate per dare chance sia alle ruote veloci che ai corridori più completi in percorsi mai banali.

Gli appassionati potranno godersi la corsa in diretta su Eurosport, tutti i pomeriggi dalle ore 15.00. La lista partenti è di alto livello con ben 12 team World Tour e 10 formazioni Professional. Il team Bardiani CSF Faizanè sarà l’unica squadra italiana al via di questa prestigiosa competizione

VALENCIANA – LA FORMAZIONE:

Vincenzo Albanese (1996) – Completo

Giovanni Carboni (1995) – Completo

Luca Covili (1997) – Scalatore

Umberto Orsini (1994) – Passista

Francesco Romano (1997) – Scalatore

Filippo Zana (1999) – Passista

Direttori Sportivi: Mirko Rossato, Alessandro Donati.

TOUR DE LANGKAWI

Da venerdì 7 febbraio prenderà il via anche il Tour de Langkawi. La competizione malese si comporrà di 8 tappe, arricchite da un Criterium di apertura il 6 febbraio e un evento di chiusura il 15 febbraio. Per questa occasione la Bardiani CSF Faizanè sarà al via con 6 atleti.

Spazio alle ruote veloci del team con l’esperienza di Matteo Pelucchi, che nel 2019 conquistò due tappe di questa competizione, e la freschezza di Giovanni Lonardi che in Asia al suo primo anno da professionista (2019) ha già dimostrato di poter avere lo spunto vincente. Una formazione completa con Fabio Mazzucco, Alessandro Monaco, Alessandro Pessot e Daniel Savini che forniranno al DS Mario Manzoni soluzioni per ogni tappa e contesto di gara.

TOUR DE LANGKAWI – LA FORMAZIONE.

Giovanni Lonardi (1996) – Velocista

Fabio Mazzucco (1999) – Completo

Alessandro Monaco (1998) – Scalatore

Matteo Pelucchi (1989) – Velocista

Alessandro Pessot (1995) – Passista

Daniel Savini (1997) – Scalatore

Direttore Sportivo: Mario Manzoni.

Nel mese di febbraio annullato il Tour of Hainan, inizialmente previsto nel calendario corse del team. La squadra parteciperà al Tour of Colombia a partire dal prossimo 11 febbraio.

Valuta questo articolo