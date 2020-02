Hakim Ziyech sarà un giocatore del Chelsea a partire dalla prossima stagione, il talento marocchino si trasferirà a Londra a partire dalla prossima estate, finendo la stagione con l’Ajax.

Le due società hanno già raggiunto un accordo verbale, che verrà ratificato al termine di quest’annata agonistica, una volta espletate le ultime formalità. Ziyech aveva inizialmente espresso dei dubbi sulla destinazione, non essendo il Chelsea sicuro della qualificazione in Champions. Con il passare dei giorni però l’esterno marocchino si è convinto, dicendo sì ai ‘Blues’. A confermare la notizia ci ha pensato anche Ten Hag, allenatore dei Lancieri: “me lo aspettavo, sono felice che rimanga però con noi fino a giugno“.

