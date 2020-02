Siamo abituati a vederlo un po’ più serio, a volte timido, mai sopra le righe, da buon tedesco. Ma la versione di Sebastian Vettel ospite a ‘Che tempo che fa‘ è senza dubbio la preferita di tutti i fan. Il pilota Ferrari ha rubato la scena a tutti con ironia e sorrisi. Vettel ha ironizzato sul sedile della sua monoposto e sul fatto che qualche pilota ci faccia anche pipì dentro, è stato protagonista di un simpatico siparietto con Leclerc ed ha preferito non cantare in italiano “lo faccio solo quando sono sulla Ferrari“.

Il momento più simpatico della serata è stato però quando Fabio Fazio ha chiesto a Binotto se avesse perdonato Leclerc per il lancio con il paracadute. Alla risposta negativa del Team Principal, Vettel è intervenuto ironizzando: “Charles ha solo sbagliato a non invitare Mattia a lanciarsi con lui. Se lo farò anche io? L’ho già fatto, ma prima di lavorare in Ferrari!“.

Sebastian said that there are drivers who lose “more than just water” in the car, but he is “not one of them” 🤣🤣 #Vettel #Seb5 #F1 #CTCF pic.twitter.com/gCcxjumAcD — Sebastian Vettel #5 (@sebvettelnews) February 16, 2020

🤩❤️ RT @chetempochefa: “Il sedile per me è nero. Ora lo chiedo anche io rosso.” Charles Leclerc e Sebastian Vettel sulla nuova SF1000 a #CTCF #Ferrari pic.twitter.com/dvjK4bsanr — CarolinaFernanda (@Caroliiiina16) February 16, 2020

We love Sebastian’s face & expressions as he is watching himself on a video during his early karting days as a kid 🥰🥺 + Seb makes a joke about Leclerc’s karting video being 4K 🤣#Vettel #Seb5 #F1 #CTCF pic.twitter.com/eEoM9tyli8 — Sebastian Vettel #5 (@sebvettelnews) February 16, 2020

“Seb, I know you sing in Italian,Toto Cutugno!”

“Yes, but also Adriano Celentano. Azzurro, but only in the car!”

“Azzurro. Sing with me!”

“No, it’s better if I sing in the car! ” 😂 #Vettel #Leclerc #Ferrari pic.twitter.com/y4efT8nQGy — Sebastian Vettel Italia (@sebforever587) February 16, 2020

