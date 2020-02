Una domenica sera imperdibile, quella di Rai 2, per tutti gli appassionati di Formula 1, particolarmente per i tifosi della Ferrari. Charles Leclerc, Sebastian Vettel e Mattia Binotto saranno ospiti della trasmissione ‘Che tempo che fa‘ condotta da Fabio Fazio. Lo ha annunciato il profilo Twitter della Rai con un cinguettio nel quale sono stati menzionati gli orari 19:40 e 21:00 nei quali andrà in onda la trasmissione. Da mercoledì 19 febbraio invece, Leclerc e Vettel saranno in pista a Montmelò, Barcellona, per i test invernali.

Valuta questo articolo