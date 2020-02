‘Che tempo che fa‘ dà spazio ai motori, con i protagonisti della Ferrari ospiti al microfono di Fabio Fazio. Una serata divertente, con Vettel e Leclerc protagonisti di diversi momenti molto simpatici. Al giovane pilota monegasco, in collegamento via Skype a causa di una tempesta che gli ha impedito di viaggiare per essere presente i studio, è stato chiesto chi fosse il suo idolo. Senza pensarci, Leclerc ha subito fatto riferimento ad Ayrton Senna, mentre in studio Vettel, alzando le braccia al cielo, si aspettava di essere menzionato. Vista la situazione, Leclerc ha corretto il tiro aggiungendo: “sì, anche Vettel“, fra le risate generali di tutti.

