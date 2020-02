Depay a muso duro contro i suoi stessi tifosi e rissa sfiorata. Il ricordo della gara disputata contro il Lipsia è ancora fresco nella memoria del Lione che rischia, tutt’ora, una sanzione. Per questo motivo, il club transalpino ha voluto avvertire i tifosi in merito alla gara contro la Juventus: obbligatorio mantenere un comportamento corretto.

“Il club che è stato pesantemente sanzionato in passato per il lancio di petardi – si legge nel comunicato del club – passerà di nuovo, su richiesta della Uefa, attraverso un comitato disciplinare il 27 febbraio, a seguito degli incidenti verificatisi durante la partita contro Lipsia e rimane a rischio di una partita a porte chiuse. Dati i rischi di vedere ripetuti comportamenti pericolosi e incivili e in assenza di reti, il club è costretto, nonostante i suoi desideri, ad attuare le misure necessarie per mantenere le condizioni di gioco e intende proteggersi da qualsiasi minaccia di sanzione. Ci rammarichiamo di dover ricorrere a questo e contiamo sul supporto massiccio e sulla comprensione del nostro pubblico presente mercoledì sera, al fine di trovare l’atmosfera delle grandi serate al Groupama Stadium e spingere la squadra a realizzare l’impresa“.

