C’è chi beve per dimenticare e chi per ricordare… come si vince. Il segreto del Bayern Monaco, fresco vincitore in Champions League con un netto 0-3 ai danni del Chelsea, sembra essere proprio una sana bevuta la notte prima della partita. A rivelarlo è stato il rocker Jon Bon Jovi, presente nello stesso hotel del Bayern a Londra. Il cantante ha raccontato: “la sera prima della gara mi stavo facendo gli affari miei nel bar dell’albergo e c’era anche la squadra tedesca. Ho visto alcuni giocatori che bevevano whisky e si stavano divertendo un sacco, poi hanno giocato e hanno battuto il Chelsea, immagino grazie al potere del whisky e della birra. So però che adesso li metterò tutti nei guai“.

