La finale del Challenger di Bergamo è stata annullata come tutti gli eventi sportivi in Lombardia nella giornata di ieri. Questa decisione è stata presa di buon grado dai finalisti, ma c’è stato un altro aspetto della questione che non è andato completamente giù a Marchenko, il quale avrebbe dovuto affrontare Couacaud.

Il tennista ha protestato per la decisione di considerare l’accaduto come una finale persa per entrambi i contendenti per quanto concerne prize money e punti in classifica ATP. Una decisione controversa, che anche Pospisil ha commentato, sostenendo che sarebbe stato giusto dividere punti e prize money complessivamente in palio e non considerare entrambi perdenti.

