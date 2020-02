Entra nel vivo la CEV Volleyball Cup 2020. Giovedì 20 febbraio sono in programma le gare di andata dei quarti di finale, con una squadra italiana impegnata: la Unet E-Work Busto Arsizio, detentrice del trofeo, dovrà fronteggiare la Dinamo Kazan, probabilmente l’avversaria più agguerrita tra quelle rimaste nella competizione e capace di eliminare la Saugella Monza nel turno precedente. Le farfalle atterreranno martedì sera nella capitale del Tatarstan e avranno tutto il tempo di ambientarsi nella Saint Petersburg Hall, teatro del primo atto del confronto.

Le biancorosse di Stefano Lavarini stanno attraversando un momento straordinario di forma, culminato con la finale di Coppa Italia; eppure dovranno dare fondo a tutte le proprie qualità tecniche e atletiche per tornare a Busto Arsizio con un risultato positivo. Tra le russe figurano infatti atlete di livello internazionale come Fabris, opposta croata fino all’anno scorso in Italia, la banda dominicana Bethania De La Cruz, la palleggiatrice Startseva e la coppia di centrali formata dalle giganti Maryukhnich e Koroleva (entrambe 196cm).

“Sarà una partita dura, probabilmente contro l’avversario più temibile della CEV Cup – afferma Alessia Gennari, capitana della UYBA -. Siamo in casa loro e non sarà facile, ma vogliamo andare avanti il più possibile in Europa”.

