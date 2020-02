Si disputano entrambe mercoledì le gare di ritorno degli ottavi di finale della CEV Volleyball Cup 2020 che coinvolgono i team italiani. Alle ore 18.00 la Unet E-Work Busto Arsizio affronterà in Polonia il Developres SkyRes Rzeszow, mentre alle 20.30 la Saugella Monza ospiterà alla Candy Arena la Dinamo Kazan.

Differenti le situazioni che attendono le due formazioni lombarde, recenti avversarie nella semifinale di Coppa Italia. Se infatti le farfalle di Stefano Lavarini porteranno con sé il 3-0 dell’andata, che le pone in situazione di enorme vantaggio – sarà sufficiente conquistare due set per garantirsi il matematico passaggio del turno -, le brianzole di Carlo Parisi avranno bisogno di un’impresa per continuare il viaggio europeo: battute 3-0 in Russia, Serena Ortolani e compagne dovranno vincere il match di ritorno per 3-0 o 3-1 e quindi imporsi anche al Golden Set ai 15.

Contro le polacche – da tenere d’occhio l’opposta Zaroslinska e la schiacciatrice statunitense Frantti – le bustocche si presenteranno al completo: recuperata anche Francesca Piccinini, il cui esordio nella finale di Coppa Italia è stato limitato da una leggera contusione.

Rispetto all’andata in Russia, la Saugella avrà due pedine in più per tentare di ribaltare il discorso qualificazione: oltre a Plummer, assente a Kazan per problemi di visto, ci sarà anche Meijners, bloccata dall’influenza sabato nella semifinale di Coppa. “Sono sicura che sarà un match difficile visto che dobbiamo vincere da tre punti per raggiungere il golden set – afferma Laura Heyrman, centrale belga di Monza -. Sarà inoltre complessa perché loro sono motivate ad andare avanti nella competizione. Sono certa che con la nostra voglia di vincere potremo farcela. Nella nostra squadra c’è grande esperienza e tanta voglia di vincere. Penso che dobbiamo crederci e sono certa che saremo in grado di giocare la nostra migliore pallavolo”.

La sfida tra Developres SkyRes Rzeszow e Unet E-Work Busto Arsizio sarà trasmessa su Eurovolley.tv, mentre il livescore di tutte le gare degli ottavi è disponibile a questa pagina.

CEV VOLLEYBALL CUP 2020

IL PROGRAMMA DEGLI OTTAVI DI FINALE

GARE DI RITORNO (tra parentesi il risultato dell’andata)

Sanaya Libby’s La Laguna (ESP) – Grupa Azoty Chemik Police (POL) (0-3) 05/02

Mladost Zagreb (CRO) – Fatum Nyiregyhaza (HUN) (2-3) 05/02

TS Volley Dudingen (SUI) – Volero Le Cannet (FRA) (0-3) 05/02

ZOK Bimal-Jedinstvo Brcko (BIH) – Minchanka Minsk (BLR) (0-3) 04/02

SSC Palmberg Schwerin (GER) – Hameenlinna (FIN) (3-1) 06/02

Asterix Avo Beveren (BEL) – Hermes Volley Oostende (BEL) (3-2) 05/02

Developres SkyRes Rzeszow (POL) – Unet E-Work Busto Arsizio (0-3) mercoledì 5 febbraio, ore 18.00

Saugella Monza – Dinamo Kazan (RUS) (0-3) mercoledì 5 febbraio, ore 20.30

Valuta questo articolo