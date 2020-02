Vissuta intensamente la Final Four della 42ª Coppa Italia di Serie A1 Femminile, è già tempo di voltare pagina e tuffarsi nella CEV Champions League Volley 2020, che da martedì a giovedì proporrà i match della 5^ giornata della fase a gironi. Le tre squadre italiane impegnate nella competizione attualmente occupano la prima posizione delle rispettive Pool e sono attese da match decisivi per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Prima a scendere in campo sarà l’Igor Gorgonzola Novara, impegnata martedì in Ucraina contro il Khimik Yuzhny, fanalino di coda del girone C. Le azzurre di Massimo Barbolini hanno battuto lo Stoccarda nello scorso turno e ora possono approfittare dello scontro diretto tra le tedesche e il Commercecon Lodz per rafforzare il primato. All’andata, nel match d’esordio, le Campionesse d’Europa in carica vinsero 3-0 con parziali netti (addirittura 25-7 il risultato del terzo set).

Mercoledì sera il big match tra Savino Del Bene Scandicci e VakifBank Istanbul. Le toscane, inserite in una delle Pool più complicate per il livello delle avversarie, hanno fin qui vinto tutte e quattro le partite, compresa la gara di andata in Turchia. Dimenticare il ko nella semifinale di Coppa Italia contro Conegliano e cercare di bissare la vittoria contro l’ex Isabelle Haak e compagne è l’obiettivo delle ragazze di Luca Cristofani, che in caso di affermazione sarebbero certe del passaggio del turno.

Imbattuta in Europa e protagonista stagionale a tutte le latitudini, l’A. Carraro Imoco Conegliano vola verso l’Ungheria per vedersela con il Vasas Obuda Budapest, che al PalaVerde riuscì a mettere in difficoltà le pantere togliendo loro un punto. Il trionfo di Coppa Italia ha ribadito la forza e la classe del roster a disposizione di Daniele Santarelli, che con l’entusiasmo dell’ennesimo trofeo in bacheca cercherà giovedì di proseguire nello straordinario cammino fin qui percorso.

