CEV CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY 2020

Champions League fa rima con Serie A. Anche nell’edizione 2019-20 della CEV Champions League Volley il contingente italiano supera compatto la fase a gironi ed entra tra le magnifiche otto che si contenderanno il trofeo più prestigioso del continente. All’A.Carraro Imoco Conegliano già qualificata dalla scorsa giornata si sono aggiunte Igor Gorgonzola Novara e Savino Del Bene Scandicci, vittoriose nell’ultimo turno. Le pantere di Daniele Santarelli e le azzurre di Massimo Barbolini saranno teste di serie nel sorteggio in programma giovedì 20 febbraio alle ore 13.00 e dunque potrebbero incrociare sulla propria strada le toscane di Luca Cristofani, passate tra le migliori seconde.

Oltre alle tre italiane accedono alla fase a eliminazione diretta VakifBank Istanbul, Eczacibasi VitrA Istanbul (anch’esse teste di serie), Dinamo Mosca, Fenerbahce Istanbul e Allianz MTV Stuttgart. Ovvero le stesse otto squadre che nella scorsa edizione raggiunsero questo livello della competizione.

In ordine temporale, è la Savino Del Bene Scandicci a cogliere per prima la vittoria. In casa del Nova KBM Branik Maribor, Malinov e compagne faticano in avvio e concedono il primo parziale alle slovene prima di rimontare e concludere dominando. Out Stysiak e Pietrini, ottima prova di Gray (18 punti). Per il secondo anno consecutivo, il Club scandiccese è tra le migliori otto d’Europa.

Poco dopo l’A. Carraro Imoco Conegliano ottiene il suo sesto successo – solo l’Eczacibasi ha terminato la fase a gironi senza sconfitte: al PalaVerde, è 3-0 al Nantes VB con 22 punti di Egonu e 13 di Sylla. Se le gialloblù si erano già assicurate il passaggio del turno, l’Igor Gorgonzola Novara ottiene in casa l’affermazione che le consegna primato del girone e qualificazione come testa di serie. Con una convincente prova di squadra, le azzurre si sbarazzano in tre set del LKS Commercecon Lodz e continuano nel cammino verso la difesa del titolo conquistato a Berlino lo scorso maggio. Courtney è la top scorer con 12 punti.

CEV CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY 2020

I RISULTATI DELLA 6^ GIORNATA (in grassetto le qualificate ai quarti)

Martedì 18 febbraio

Pool A

Eczacibasi VitrA Istanbul (TUR) – Budowlani Lodz (POL) 3-2 (17-25, 25-27, 25-19, 25-21, 15-7)

Fenerbahce Opet Istanbul (TUR) – LP Salo (FIN) 3-0 (25-17, 25-12, 25-14)

Classifica: Eczacibasi Vitra Istanbul 15 (6-0), Fenerbahce Opet Istanbul 14 (4-2), Budowlani Lodz 6 (2-4), LP Salo 0 (0-6).

Pool B

VakifBank Istanbul (TUR) – Lokomotiv Kaliningrad Region (RUS) 3-0 (25-22, 25-11, 25-18)

Nova KBM Branik Maribor (SLO) – Savino Del Bene Scandicci 1-3 (25-23, 20-25, 20-25, 14-25)

Classifica: Vakifbank Istanbul 15 (5-1), Savino Del Bene Scandicci 13 (5-1), Lokomotiv Kaliningrad Region 8 (2-4), Nova KBM Branik Maribor 0 (0-6).

Pool C

Igor Gorgonzola Novara – LKS Commercecon Lodz (POL) 3-0 (25-21, 25-20, 26-24)

Allianz MTV Stuttgart (GER) – Khimik Yuzhny (UKR) 3-0 (25-21, 25-19, 25-17)

Classifica: Igor Gorgonzola Novara 14 (5-1), Allianz MTV Stuttgart 13 (4-2), LKS Commercecon Lodz 8 (3-3), Khimik Yuzhny 1 (0-6).

Pool D

A. Carraro Imoco Conegliano – Nantes VB (FRA) 3-0 (25-23, 25-19, 25-17)

CSM Volei Alba Blaj (ROU) – Vasas Obuda Budapest (HUN) 3-0 (25-23, 25-16, 25-21)

Classifica: A. Carraro Imoco Conegliano 17 (6-0), Nantes VB 9 (3-3), CSM Volei Alba Blaj 9 (3-3), Vasas Obuda Budapest 1 (0-6).

Pool E

Dinamo Moscow (RUS) – RC Cannes (FRA) 3-0 (25-22, 25-20, 25-22)

Maritza Plovdiv (BUL) – Uralochka NTMK Ekaterinburg (RUS) 3-2 (25-19, 21-25, 25-17, 22-25, 20-18)

Classifica: Dinamo Moscow 12 (4-2), RC Cannes 9 (3-3), Maritza Plovdiv 9 (3-3), Uralochka NTMK Ekaterinburg 6 (2-4).

LE DATE

Quarti di finale: andata 03-05/03, ritorno 10-12/03

Semifinale: andata 24-26/03, ritorno 07-09/04

Finale: 16-17/05

LA FORMULA

Le formazioni partecipanti sono state divise in cinque gironi da 4 squadre. Ogni squadra ha affrontato le tre avversarie dello stesso girone in gare di andata e ritorno per complessive 6 partite. La prima fase promuove le cinque prime classificate e le tre migliori seconde ai quarti di finale. Nella fase a eliminazione diretta (quarti di finale e semifinali), la formula prevede gare di andata e ritorno con eventuale “golden set” per stabilire la qualificazione al turno successivo. A maggio, le Superfinals che eleggeranno la squadra campione d’Europa.

