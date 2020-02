“È vergognoso il rapporto che certi giocatori hanno con i loro agenti e con i loro parenti. Il mercato ormai è gonfiato, ma non siamo qui per essere derubati“. Parole forti quelle pronunciate da Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, parlando dell’affare sfumato con Edinson Cavani. Nelle ultime ore di mercato, dopo settimane di trattative, l’Atletico si è tirato indietro lasciando dunque Cavani al PSG. Secondo quanto detto da Cerezo, sembra che il motivo del mancato accordo sia legato alle richieste folli di Cavani e dei suoi agenti, forse qualche bonus proprio per questi parenti citati dal presidente che gravitano attorno al calciatore.

