L’attesa sta per terminare: questa sera inizia la 70ª edizione del Festival di Sanremo. 24 big si esibiranno sul palcoscenico dell’Ariston per incantare la platea ed il pubblico da casa nella speranza di poter alzare al cielo il trofeo per la migliore canzone italiana.

La famosissima kermesse, però, non è solo un’esibizione canora, ma uno spettacolo più completo, attorno al quale lavorano tantissime persone. Il direttore artistico Amadeus ha scelto di farsi affiancare da 10 donne, divise nelle diverse serate del Festival. Stasera è il turno di Diletta Leotta e Rula Jebreal, ma si attende molto il debutto in tv di Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi.

La bella modella italiana si è ritrovata subito in preda agli avvoltoi a causa della strana descrizione di Amadeus in conferenza stampa, che ha raccolto molte polemiche: “quel concetto per me era chiarissimo. Finita la conferenza, mi sono avvicinata a lui e gli ho detto che è come se lo conoscessi da una vita perché è riuscito a capirmi. È normale che stare con Valentino abbia portato il mio nome a uscire diverse volte sui giornali ma credo anche che, a 26 anni, non sia una cosa così scontata quella di non rubare parte della sua luce per prenderla per me. Io faccio il mio lavoro e lui fa il suo ed è importante intraprendere questa strada senza le interferenze dell’altro: è un discorso che non vale solo per noi, ma per qualsiasi coppia. Da quando ho deciso di fare il Festival mi sono sempre detta di essere me stessa perché, se sono qui, è perché ho qualcosa da dare e da trasmettere. Farò del mio meglio per riuscire bene, il resto si vedrà“, ha raccontato la 25enne a Vanity Fair.

“Sono stanca che molte donne parlino per me: perché nessuna donna che era lì in conferenza si è sentita offesa e tutte quelle hanno ascoltato da fuori sì? La verità è che ho smesso di farmi domande quando sui social venivo insultata e criticata proprio dalle donne, le prime che esaltavano il femminismo e parlavano di solidarietà e del bisogno di essere tutte vicine in una battaglia. Leggere commenti così cattivi e così frustrati mi ha fatto male“, ha aggiunto Francesca Sofia Novello.

“Sono dalla parte delle donne da sempre. Quello che non si dice è che questo femminismo, in merito a questa faccenda, io l’ho sentito cattivo, completamente in contraddizione con quello che professa. In queste settimane sono stata bullizzata sui social dalle donne, molto spesso madri di famiglia, in un modo che neanche s’immagina. Allora mi chiedo: è questo il femminismo di cui andare fiere?“, ha continuato la fidanzata di Valentino Rossi prima di aprire una parentesi proprio sulla sua dolce metà: “per me Valentino è il mio uomo, non l’ho mai visto come lo vede la maggior parte della gente. Lui ha la sua vita, la sua fama, le interviste, i servizi fotografici: certe volte gli sono stata vicino e altre volte no perché non ne sentivo il bisogno. Vale anche al contrario: quando sono impegnata nel mio lavoro di modella lui spesso si defila perché è giusto così. Lavorativamente parlando, ognuno brilla del suo faro. Da una parte mi sarebbe piaciuto vederlo in prima fila perché mi dà tanta forza e tanto coraggio ma forse, se anche fosse rimasto in Italia, gli avrei detto di non venire perché so che non gli avrebbero fatto vivere l’esperienza come avrebbe voluto: sarebbe stato braccato dai fotografi e dai giornalisti quando, banalmente, lui avrebbe semplicemente voluto vedere la sua fidanzata sul palco. Un po’ come faranno tutti i compagni delle mie colleghe. Mi seguirà da casa, tanto la Rai si vede ovunque, e farà il tifo per me anche da lì. In questi giorni ci sentiamo sempre su Facetime perché adesso sta iniziando il campionato ed è molto impegnato: lo sento vicino ed è quello di cui ho bisogno in questo momento“.

Infine uno sguardo al futuro: “dopo Sanremo non mi immagino in televisione: non è proprio il mio mondo ed essere ripresa dalle telecamere non è mai stato il mio sogno. Mi piacerebbe costruire una famiglia e brillare di luce mia indipendentemente da chi avrò accanto“.

