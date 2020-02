Brutte notizie per Antonio Cassano: l’ex calciatore dovrà pagare ben 263 mila euro per evasione al fisco. Cassano ha perso dunque la sua battaglia legale contro l’Agenzia delle Entrate per ‘fringe benefit’ al suo procuratore: i giudici hanno titubato perchè non certi che la somma dovesse essere tassata, ma la Cassazione non ha avuto dubbi.

