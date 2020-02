Il caso Gervinho continua a tenere banco in casa Parma. Il club ducale, dopo un lungo tira e molla, ha ceduto il calciatore nel mese di gennaio all’Al-Sadd, o almeno crede d’averlo fatto… Sì perchè secondo le indiscrezioni rivelate da La Gazzetta di Parma, il trasferimento sarebbe stato invalidato dal Qatar a causa del mancato arrivo del transfer. In tutto ciò dunque Gervinho sta vivendo in un limbo, con il Parma che al momento lo reputa fuori rosa. Il calciatore dunque non si sta allenando in gruppo in attesa che la situazione si risolva.

