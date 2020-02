Gli effetti del caos scoppiato a Barcellona si vedono anche in campo, i blaugrana infatti salutano la Coppa del Re dopo la sconfitta con l’Athletic Bilbao, fermandosi ad un passo dalla semifinale.

Un ko che brucia, così come le parole di qualche giorno fa di Abidal, che hanno scatenato la reazione di Messi prima e di Jordi Alba adesso. Dopo la sconfitta di ieri, il terzino spagnolo non le ha mandate a dire al dirigente blaugrana ai microfoni di Sport: “ci tirano già abbastanza merda addosso dall’esterno, non dovremmo farlo anche tra noi stessi. Abidal è stato un giocatore, i tifosi lo amano, ecco perchè dovrebbe sapere come funziona dentro lo spogliatoio e come la vivono i calciatori”.

