Erling Braut Haaland sarebbe stato molto vicino alla Serie A, precisamente alla Roma, ma prima di balzare agli onori delle cronache per la sua straordinaria media gol con il Salisburgo. L’attuale bomber del Borussia Dortmund venne proposto da un ex calciatore della Roma all’allora ds Monchi, quando il costo del suo cartellino costava appena 4 milioni di euro. La società giallorossa lo scartò, parola di Sebino Nela che a Centro Suono Sport ha spiegato: “due anni fa un ex calciatore della Roma propose a Monchi il cartellino di Haaland: costava 4 milioni, la società scartò l’ipotesi e lo prese il Salisburgo“.

