Il mercato invernale è terminato ormai da due settimane, ma il Napoli è già concentrato sulla prossima finestra estiva. Il club azzurro infatti segue con decisione Jeremie Boga, esterno del Sassuolo che tanto bene sta facendo in questo campionato.

Prima di iniziare qualsiasi trattativa però, la società neroverde deve provare ad eliminare il diritto di recompra che il Chelsea ha sull’esterno ivoriano, dieci milioni di euro che il Sassuolo sta cercando di togliere per decidere autonomamente il futuro di Boga. Il Napoli comunque ha già avviato i primi contatti con gli emiliani per esprimere il proprio gradimento per il calciatore, iscrivendosi dunque anticipatamente all’asta che si verrà a creare la prossima estate.

