Aveva svolto le visite mediche e attendeva solo di essere tesserato, purtroppo per Emiliano Viviano questo non succederà. L’Inter ha deciso infatti di continuare con Padelli e Berni, in attesa del completo recupero di Samir Handanovic che dovrebbe rientrare dopo il match contro la Lazio. L’ex Spal dunque non vestirà la maglia dell’Inter, un vero e proprio tabù dopo averla sfiorata in passato e mai indossata per colpa di un infortunio.

