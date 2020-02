Antonio Conte è un perfezionista, vuole che ogni dettaglio sia curato con la massima attenzione possibile: del resto, la vittoria dello scudetto passa anche dalle piccole cose. Il dubbio delle ultime ore in casa Inter è il seguente: va comprato un quarto portiere in rosa? Il derby ha dato segnali sinistri: Padelli non si è dimostrato affidabile, sbagliando in entrambe le occasioni che hanno portato al gol il Milan. L’infortunio di Handanovic, che salterà l’impegno con il Napoli in Coppa Italia e il delicato scontro al vertice contro la Lazio in campionato, preoccupa l’allenatore nerazzurro che ha chiesto il tesseramento di Emiliano Viviano.

Nonostante abbia passato le visite mediche, Viviano, svincolato, avrà bisogno di qualche giorno per essere arruolabile e probabilmente toccherà ugualmente a Padelli difendere la porta nei big match della settimana. Handanovic inoltre sarà arruolabile per la partita contro la Sampdoria del 23 febbraio e soprattutto per la successiva contro la Juventus. L’eventuale arrivo di Viviano sarà dunque una sorta di ‘precauzione’ per eventuali assenze future. Ma ne vale davvero la pena? In casa Inter non ne sono così conviti, a parte Conte…

