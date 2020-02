Il derby di ieri sera, vinto con una clamorosa rimonta, ha messo in evidenza un’importante carenza in casa Inter: serve un secondo portiere di livello. Padelli, in campo al posto dell’infortunato Handanovic, è stato impreciso in entrambi i gol subiti. Per una squadra che deve giocare tre competizioni e si trova attualmente al primo posto, in coabitazione con la Juventus, non possono essere ammessi errori. Dunque l’Inter ha deciso di correre ai ripari facendo svolgere ad Emiliano Viviano, attualmente svincolato, le visite mediche che daranno il via libera ai primi allenamenti. In caso di responso positivo, l’ex portiere dello Sporting Lisbona verrà tesserato nei prossimi giorni.

