Sarebbe dovuto tornare in campo tra poche settimane, dopo un terribile infortunio al ginocchio sinistro capitatogli nel corso della prima giornata di questo campionato.

Proprio sul punto di ritornare in campo però, ecco un nuovo pesantissimo crack per Leonardo Pavoletti, che dovrà adesso ricominciare tutto daccapo per rimettersi in sesto per la prossima stagione. Un colpo duro da assorbire, che l’attaccante del Cagliari ha commentato così sui social: ‘Il destino è crudele, a volte. Sembrava fosse vicino il mio rientro in campo, invece eccomi di nuovo a parlare di uno stop. Faccio fatica a sorridere e a trovare le parole ma è già ora di cercare le forze per riprendere il cammino. E sì, ci tengo a ringraziare tutti. Di cuore. Leo’.

