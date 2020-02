E’ stato il protagonista in positivo e negativo nel pareggio del Cagliari con il Parma, Joao Pedro ha prima segnato il gol dell’1-0 e poi sbagliato il rigore del 2-1, prima che Simeone segnasse e Cornelius fissasse il punteggio sul 2-2 finale.

Il brasiliano ha voluto sfruttare l’occasione della rete segnata per compiere però un gesto bellissimo, che non è passato inosservato. Una volta messa la palla in rete, Joao Pedro ha fatto con le mani il numero 24, dedicando la rete a Kobe Bryant, scomparso domenica scorsa in un incidente con il suo elicottero.

