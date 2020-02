caduta marc marquez

I piloti della MotoGp sono tornati in pista lo scorso weekend per tre giornate intense di lavoro a Sepang. I primi test dell’anno hanno fornito le prime impressioni ai campioni delle due ruote, che non vedono l’ora di sfidarsi in pista per le prime gare del Motomondiale.

Test difficili per Marc Marquez, che ancora acciaccato dopo l’intervento alla spalla dello scorso anno, non ha ancora recuperato al 100%. Lo spagnolo della Honda ha anche dovuto fare i conti con una caduta, che seppur grave ha condizionato i suoi test. Sui profili social della MotoGp il video della caduta di Marquez: lo spagnolo ha perso l’anteriore della sua moto mentre si trovava nel mezzo della curva 3 del circuito di Sepang per poi scivolare fuori pista fino alla ghiaia.

