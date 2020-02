Dalla ‘fuga’ dal palco di Sanremo ai pronostici sul calcio, Bugo è sempre ‘Sincero’ come la canzone portata sul palco dell’Ariston. Quando si parla di pallone, il cuore del cantante batte per la Juventus, ma in un momento in cui il campionato di Serie A risulta più aperto che mai, ci si deve guardare anche da chi, alle spalle, ha brutte intenzioni.

Intervistato ai microfoni di SoccerMagazine.it, Bugo ha indicato nella Lazio la possibile rivale nella corsa scudetto della sua Juventus: “chi scelgo tra la Lazio e Inter? Bella domanda! Devo dire che, francamente, sono due squadre nelle quali ho trovato un bel calcio. Quella di Inzaghi è una bella squadra, scelgo i biancocelesti. Mi hanno conquistato un po’ di più”.

Valuta questo articolo