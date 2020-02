Nuovo avversario per Francesco Grandelli: il polacco Piotr Gudel sostituirà Carmine Tommasone che si è infortunato in allenamento. L’incontro tra Grandelli e Gudel è previsto sulle 8 riprese. “Piotr Gudel è il miglior pugile che abbiamo potuto trovare con pochissimo tempo a disposizione – spiega il presidente della Opi Since 82 Salvatore Cherchi – e sarà certamente un avversario valido per Francesco. Il match per il titolo internazionale IBF dei pesi piuma tra Grandelli e Tommasone è solo rimandato. Annunceremo presto la data e la sede.” Professionista dal giugno 2013, il 30enne Piotr Gudel ha sostenuto 15 incontri con un record di 10 vittorie, 4 sconfitte e 1 pareggio. In quattro anni e mezzo di professionismo, il 25enne Francesco Grandelli ha ottenuto 13 vittorie (2 prima del limite), 1 sconfitta e 1 pari.

Nella Milano Boxing Night saranno in palio due titoli internazionali IBF sulla distanza delle dieci riprese. Nel clou della serata, il campione dei pesi supermedi Daniele Scardina (18-0 con 14 KO) difenderà il titolo contro il francese Andrew Francillette. Il campione dei pesi welter Maxim Prodan (18-0 e 1 pari con 14 KO) se la vedrà con l’ex campione d’Italia Michele Esposito (17-4 e 1 pari con 5 KO). Il derby tra i pesi welter Dario Morello (15-1) e Andrea Scarpa (24-6), previsto sugli 8 tempi, si disputerà sulle 10 riprese e diventerà il terzo match di cartello della manifestazione.

Inoltre, il peso supermedio Riccardo Merafina (7-0) sfiderà il moldavo Vadim Gurau (6-6) sulle 6 riprese. Tornerà sul ring anche l’imbattuto peso supermedio Ivan Zucco (11-0 con 9 vittorie per KO), che affronterà l’ex campione della Polonia dei pesi medi Bartolomiej Grafka (22-37, 3 pari e 1 no-contest) sulla distanza delle 6 riprese. Infine, il peso superwelter Cristian Cangelosi (1-0) sosterrà il secondo match professionistico della carriera, sulla distanza delle 4 riprese, contro Danilo Cioce (2-6).

I biglietti sono disponibili su TicketOne.it. Si possono acquistare anche presso la Opi Gym in Corso di Porta Romana 116/A (telefono 02-89452029). Questi i prezzi che comprendono i diritti di prevendita: 60 Euro (bordo ring), 25 Euro (tribuna centrale), 20 Euro (tribuna laterale) e 15 Euro (secondo anello centrale). Biglietti ridotti a 10 Euro per gli Under 16.

