Il secondo match professionistico del 21enne peso superwelter palermitano Cristian Cangelosi (1-0) arricchisce il programma della Milano Boxing Night che avrà luogo il 28 febbraio all’Allianz Cloud. Il combattimento è previsto sulla distanza delle quattro riprese, il nome del suo avversario sarà annunciato a breve. Cangelosi ha debuttato tra i pro lo scorso 15 dicembre in Repubblica Dominicana battendo per knock out tecnico al terzo round Jose Manuel Saint-Hilaire. Cangelosi si era guadagnato l’attenzione degli addetti ai lavori qualche mese prima, il 19 aprile, superando ai punti dopo tre riprese Kalief Lindo nella finale della categoria -69 kg del torneo Ring Masters svoltosi all’Hulu Theater che si trova all’interno del Madison Square Garden. Il Ring Masters ha preso il posto del Golden Gloves, storico torneo vinto anche da Muhammad Ali (nel 1960) e Mike Tyson (nel 1984). Comunque, la formula del torneo e la qualità dei partecipanti non sono cambiati ed aver trionfato al Ring Masters all’interno di un impianto leggendario ha portato grande notorietà a Cristian Cangelosi sui media americani ed internazionali. Parte del merito dell’ impresa di Cangelosi va a Paul Malignaggi, ex campione del mondo dei pesi superleggeri e welter che oggi commenta la nobile arte per la rete televisiva americana Showtime ed alcuni canali europei. Malignaggi ha sempre creduto nelle qualità di Cangelosi e lo ha invitato a New York aiutandolo a trovare l’allenatore, le palestre in cui allenarsi e ad ambientarsi.

Ce lo spiega lui stesso: “Ho visto Cangelosi combattere ai mondiali AIBA nel novembre 2016, a San Pietroburgo in Russia. Ha disputato quattro ìncontri vincendone tre e perdendo il quarto ai punti. Secondo me, aveva vinto pure quello. Cristian mi ha impressionato per la tecnica e la rapidità, due caratteristiche che erano anche mie quando combattevo. In seguito, l’ho conosciuto ed ho capito che Cristian è anche un bravo ragazzo che viene da una bella famiglia. Quando sono venuti a New York ho fatto il possibile per aiutarli. Cristian ha bisogno di allenarsi nelle palestre americane per abituarsi a combattere con pugili provenienti da tutto il mondo e che possiedono stili diversi. A New York gli ho presentato Sherif Younan, l’allenatore che mi ha seguito nella rivincita contro Juan Diaz e nel match contro Antonio Moscatiello. Dopo aver conosciuto Cristian, ho pensato che si sarebbe trovato bene con Sherif. Segue Cristian anche Peter Sferrazza, che è stato con me in tutta la mia carriera. Al mio angolo c’era lui quando ho battuto Laszlo Fazekas al teatro Principe di Milano nel settembre 2015. Ho portato Cristian anche alla 5th Street Gym di Miami Beach dove lo segue Dino Spencer, allenatore di Daniele Scardina. Ho proposto alla Opi Since 82 di far combattere Cristian Cangelosi nella riunione del 28 febbraio perché so quanto la famiglia Cherchi sta facendo per riportare in alto il pugilato in Italia e voglio che Cristian abbia l’opportunità di farsi conoscere dal pubblico italiano che sarà all’Allianz Cloud che seguirà la riunione su DAZN.”

Organizzata dalla Opi Since 82, da Matchroom Boxing Italy e dal servizio streaming DAZN che la trasmetterà in diretta, la manifestazione prevede tre battaglie con in palio il titolo internazionale IBF. Nel main event, il campione dei pesi supermedi Daniele Scardina (18-0 con 14 vittorie per KO) difenderà il titolo contro il francese Andrew Francillette (21-2 e 1 pari). Il campione dei pesi welter Maxim Prodan (18-0 e 1 pari con 14 KO) se la vedrà con l’ex campione d’Italia Michele Esposito (17-4 e 1 pari con 5 KO). Nei pesi piuma, la vacante cintura sarà contesa da Carmine Tommasone (20-1 con 5 KO) e Francesco Grandelli (131-1). I tre incontri saranno sulla distanza delle dieci riprese.

Inoltre, i pesi welter Andrea Scarpa e Dario Morello si affronteranno sulla distanza delle 8 riprese. Riccardo Merafina (7-0 con 3 KO) sfiderà Vadim Gurau (6-6) nella categoria dei pesi supermedi sulla distanza delle 6 riprese. Tornerà sul ring anche il peso supermedio Ivan Zucco (11-0 con 9 KO) sempre sulle 6 riprese, il nome del suo avversario sarà reso noto nei prossimi giorni.

I biglietti per la manifestazione del 28 febbraio all’Allianz Cloud sono disponibili su TicketOne.it. Si possono acquistare anche presso la Opi Gym in Corso di Porta Romana 116/A (telefono 02-89452029). Questi i prezzi che comprendono i diritti di prevendita: 60 Euro (bordo ring), 25 Euro (tribuna centrale) e 20 Euro (tribuna laterale).

