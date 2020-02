Stagione esaltante per il Bologna, salito al settimo posto dopo la splendida vittoria ottenuta a Roma contro i giallorossi, stesi 2-3 grazie ad un super Barrow. L’attaccante ex Atalanta è arrivato in rossoblù su spinta di Bigon e Mihajlovic, riusciti a convincere Sabatini a spenderci dei soldi.

A rivelare i retroscena di quest’operazione ci ha pensato proprio il coordinatore tecnico del Bologna a “Il Pallone nel 7” in onda su Ètv: “Barrow me lo propose Bigon, ammetto che io tentennai. Ma poi me lo chiese anche Mihajlovic dopo che lui giocò contro di noi. Non potevo dirgli di no. Mi convinse. Orsolini? È Incedibile. Per me oggi se la Juventus lo vuole deve darci almeno 70 milioni”.

