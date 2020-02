A causa dell’attuale situazione, il Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra 2020 è stato cancellato. Sebbene comprendiamo senza dubbio questa decisione, siamo anche dispiaciuti che la fiera non possa svolgersi come al solito. Il BMW Group realizzerà il programma previsto per Ginevra, inclusa l’anteprima mondiale della BMW concept i4, in una conferenza stampa digitale con il CEO Oliver Zipse a Monaco, all’orario inizialmente previsto (martedì 3 marzo 2020, 8.15 CET) e trasmessa in live streaming. Ulteriori dettagli riguardanti la trasmissione in diretta seguiranno al più presto.

