Incredibile quanto accaduto in Spagna, durante la partita tra Betis e Barcellona. Sappiamo della rivalità storica tra Betis e Siviglia, un derby molto sentito in città, ma stavolta davvero si è andati oltre il limite della decenza. Un ragazzino, che avrà avuto al massimo 14 anni, è stato cacciato via dallo stadio Benito Villamarin dopo essere stato ricoperto di insulti dal pubblico di casa, per il solo motivo d’avere addosso la maglia del Siviglia.

Il giovane è stato dapprima fatto ricoprire, quasi come se stesse compiendo atti osceni in luogo pubblico, poi è stato insultato ed infine è stata chiamata la sicurezza che ha ben pensato di cacciarlo dallo stadio, così, senza motivazioni valide. Il pubblico di signori tifosi del Betis, ha accompagnato l’uscita del giovane con un coro: “addio figlio di puttana, addio”. Insomma, un evento incredibile, ecco il video dell’accaduto.

Un niño, con la camiseta del Sevilla, en el Benito Villamarín, presenciando un Betis – Barcelona. Le humillan y terminan echándolo de la grada

al son de ‘adiós hijo de puta adiós’. Le escoltan.

Se puede hacerle ver que para muchos puede ser una provocación pero es un NIÑO,joder pic.twitter.com/Ie52fo6R4m — Ibon Perez (@ibonpereztv) February 10, 2020

