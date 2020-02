Matteo Berrettini sta vivendo un inizio di 2020 a dir poco negativo, a causa di un problema fisico che lo sta tormentando. In guaio ai muscoli addominali ha provocato una serie di forfait che sembra non avere sosta, dopo gli Australian Open non abbiamo più visto in campo il tennista azzurro. L’ultimo match è stato quello con Tennys Sandgren, un match non certo indimenticabile per usare un eufemismo.

Notizia delle ultime ore, il forfait anche nel torneo di Acapulco della prossima settimana ed ora salgono i dubbi in merito alla sua presenza in Coppa Davis. “La mia priorità in questo momento è guarire, ma farò di tutto per essere presente. Gli infortuni devono essere trattati con cura, altrimenti rischi che lo stesso problema si ripresenti durante la stagione”, aveva dichiarato all’Unione Sarda il tennista. Dunque ancora guai per Berrettini, il ritorno in campo sembra essere ancora lontano.

